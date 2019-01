Osnabrück. . Nach der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg steht bereits der Austragungsort für die kommende Landesgartenschau in Niedersachsen fest. Hier gib es Infos zur Niedersächsischen Landesgartenschau 2022.

Die Niedersächsische Landesgartenschau in Bad Iburg 2018 zog 580.000 Besucher an, die in der Region 32 MIllionen Euro ausgegeben haben, und endete mit einer schwarzen Null. Kein Wunder also, dass sich das Veranstaltungsteam mit der Laga in Bad Iburg zufrieden gezeigt hat. Auch die Besucher hat die Laga überzeugt: Im Durchschnitt gaben die Besucher der Landesgartenschau die Note 1,8.





Ob auch die kommende Niedersächsische Landesgartenschau ein Erfolg sein wird, muss sich noch zeigen. Die kommende Niedersächsische Landesgartenschau findet im Jahr 2022 in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim statt. Der Laga 2018 erteilte die Stadt Bad Gandersheim im Jahr 2015 eine Absage, da die wirtschaftlichen Voraussetzungen damals nicht gegeben waren.

Alle vier Jahre Niedersächsische Landesgartenschau

Die Niedersächsische Landesgartenschau findet alle vier Jahre statt und ist das kleinere Pendant zur Bundesgartenschau auf Landesebene. Die nächste Bundesgartenschau findet 2019 in Heilbronn (Baden-Württemberg) statt. In der Regel dauert die Landesgartenschau ein halbes Jahr.

Im Jahr 2014 fand die Niedersächssiche Landesgartenschau in Papenburg statt. Die Landesgartenschau in Papenburg endetet mit einem Millionendefizit: Die Laga 2014 ist 3,4 Millionen Euro teurer geworden als geplant.

