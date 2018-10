Posthausen. Das Einkaufszentrum Dodenhof bildet künftig im Einrichtungssegment eine Partnerschaft mit der XXXLutz Unternehmensgruppe. Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit.

Laut Mitteilung besteht die Partnerschaft im Bereich Wohnen und Einrichten. Dabei werden die bisherigen „dodenhof WohnWelten“ in Posthausen und Kaltenkirchen in zwei neue, eigenständige Gesellschaften überführt, die noch in diesem Jahr unter „XXXLutz dodenhof“ firmieren sollen. „An den neuen Standorten ist XXXLutz zu 75 und Dodenhof zu 25 Prozent beteiligt. Alle betroffenen etwa 800 Mitarbeiter werden in die neuen Gesellschaften übernommen“, heißt es in der Mitteilung.

Stationär und digital weiter wachsen

Die strategische Partnerschaft soll laut Dodenhof-Chef Ralph Dodenhof die Marktposition in Norddeutschland im Wohnsegment langfristig sichern und die Standorte stärken. „Wir sehen uns in der großen Verantwortung für die Standortsicherung und unsere Mitarbeiter und wollen mit unserem starken Partner XXXLutz stationär und digital weiter wachsen“, wird Dodenhof in der Mitteilung zitiert. Die Kooperation steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung.

Seit 2015 auch an Zurbrüggen beteiligt

Die Entscheidung für die Partnerschaft sei im Familienunternehmen „vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen im Möbelhandel in einem sich weiter dynamisch konsolidierenden Markt“ gefallen. Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt nach eigenen Angaben 260 Einrichtungshäuser in elf europäischen Ländern und beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter. In Niedersachsen hat XXXLutz Filialen in Nordhorn, Salzbergen, Braunschweig und Uelzen.

Seit Anfang 2015 ist XXXLutz auch zu 50-Prozent an der Zurbrüggen Unternehmensgruppe beteiligt, die auch in Delmenhorst ein Möbelhaus betreibt.