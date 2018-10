Bundesweit ist die Zahl der für eine Fußfessel notwendigen gerichtlichen Anordnungen in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Symbolfoto: dpa

Hannover/Bremen. Sieben frühere Straftäter und Gefährder in Niedersachsen und Bremen werden derzeit mit einer elektronischen Fußfessel überwacht. In Niedersachsen leben fünf Fußfessel-Träger, in Bremen zwei weitere, wie das hessische Justizministerium in Wiesbaden bekannt gab.