Hannover Kanada sieht sich als klassisches Einwanderungsland. Doch bei der Frage, wer im Land bleiben darf, gibt es klare Regeln. Deutschland sollte davon lernen, meint Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält Kanadas Umgang mit der Einwanderung für ein gutes Vorbild für ein deutsches Zuwanderungsgesetz. „Wir werden darum ringen müssen, ein vernünftiges, rationales System von Zuwanderung zu entwickeln, und dafür bietet Kanada ein Beispiel“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover.

Zuwanderung wird traditionell gesteuert

Weil hatte Anfang Oktober mit einer 40-köpfigen Delegation Kanada besucht, um sich unter anderem um die Wirtschaftslage und die Einwanderungspolitik des Landes zu informieren.

Kanada reguliert seit etwa 190 Jahren die Immigration ins Land, seit mehr als 50Jahren wird die Arbeitsmigration mit einem Punktesystem geregelt. Was Weil besonders beeindruckte: Das Land verfolgt „rationale und transparent“ einen festen Zuwanderungsplan, der unter anderem Zielgrößen der Zuwanderung vorgibt. „Kanada hat ein durchdachtes System der Integration“, sagte Weil.

Deutschland kann viel lernen

So sei politisch weitgehend unstrittig, dass man qualifizierte Zuwanderung wolle und humanitäre trage. Gleichzeitig gebe es klare Kontingente. Zwar sei klar, dass dies aufgrund der geografischen Lage einfacher sei als in Europa. Trotzdem sei der Ansatz vorbildlich: „In Sachen Zuwanderung kann Deutschland von Kanada viel lernen“, sagte ein sichtlich beeindruckter Ministerpräsident. Der SPD-Politiker fordert auch für Deutschland eine klare Benennung von Bedarfen sowie eine Umsiedlungspolitik, die bereits in den Herkunftsländern der Auswanderungswilligen einsetzt. „Wir müssen umdenken in Deutschland. Statt uns in Diskussionen um Obergrenzen zu verzetteln, sollten wir ganz sachlich unsere Bedarfe definieren und dann offensiv in der Welt für Deutschland werben“.

Länder sollen flexibel planen

Dazu brauche es aber eine komplette Neuaufstellung der Migrationspolitik. Dabei sprach er sich für eine flexible Zwanderungssteuerung aus. Da die Bedürfnisse der einzelnen Bundesländer stark auseinanderfielen, solle auch die Zuwandern unterschiedlich ausfallen. „Insofern spricht eine Menge dafür, dass man dabei kein ganz festes Korsett vorgibt seitens des Bundes, sondern ein flexibles System, in dem sich die Länder mit ihren jeweiligen Bedürfnissen einbringen können“, sagte er. Will heißen: Nach diesem Modell kann es durchaus sein, dass Niedersachsen einen Bedarf von 10000 Fachkräften formuliert, Sachsen hingegen Zuwanderung ablehnt.

Was aus den Anregungen aus Kanada konkret werden soll, ließ Weil am Dienstag offen. Er setze auf das für Anfang 2019 angekündigte Zuwanderungsgesetz des Bundes.