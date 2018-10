Hannover/Braunschweig. Der Herbst kommt – und in Niedersachsen gibt es in diesem Jahr so viele Eicheln wie seit Jahren nicht mehr. Das hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Derzeit fallen auffallend viele Eicheln von den Bäumen. Solche Mengen habe es seit Jahren nicht mehr gegeben, sagte Landesforsten-Sprecher Mathias Aßmann. "Grund ist die für Eichen gute Witterung zum Zeitpunkt der Blüte Anfang Mai."

Eicheln als Saatgut für Baumschulen

Vor allem das Ausbleiben von extremen Nachtfrösten in der Blütezeit habe sich positiv ausgewirkt, sagte Andreas Preuß, Leiter der Beratungsstelle der Landesforsten für Forstsaatgut (FSB) in Oerrel im Heidekreis. Dort werden die besten Eicheln für die Wälder der Zukunft zusammengetragen. "In diesem Jahr haben unsere Helfer bereits 25 Tonnen gesammelt", sagte Preuß. "Aus einem Kilo Eicheln werden hundert neue Pflanzen in den Baumschulen angezogen – insgesamt also etwa 2,5 Millionen Eichen, genug für 250 Hektar", erklärte Preuß.

Um hochwertiges Saatgut zu gewinnen, sind Handarbeit und ausgeklügelte Technik gefragt. Die Eicheln werden einzeln aus dem Laub geklaubt. Grob gereinigt wird die Ausbeute dann nach Oerrel gebracht. Dort werden die braunen Früchte gereinigt, sortiert und gegen Pilzbefall behandelt. Nach den großen Orkanen im letzten Herbst und Winter würden viele kleine Bäume benötigt, um die Sturmflächen wieder zu bewalden, hieß es bei den Landesforsten.

Gefahr für Radler und Autofahrer

Während die Förster und auch viele Kinder auf der Suche nach Bastelmaterial erfreut sind, hält sich die Begeisterung bei Radlern und Autofahrern oft in Grenzen. Bei jedem Windstoß regnet es Eicheln, mit dem Rad wird die herbstliche Pracht etwa in Kurven zum Risiko. "Für Radfahrer ist das nicht ohne, sie können ausrutschen", warnte Nadine Danowski vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Hannover. "Da wäre es schön, wenn die Kommunen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Fahrradwege regelmäßig säubern würden."

Am Steuer eines Autos sieht es besser aus. "Der Herbst ist vor allem wegen der fallenden Blätter prinzipiell für Autofahrer eine Zeit besonderer Aufmerksamkeit, aber in diesem Jahr sieht es wegen der Trockenheit bislang ganz gut aus", sagte ADAC-Sprecherin Christine Rettig. "Ein großes Unfallrisiko geht aber derzeit von der tief stehenden Sonne aus." Auf die Zahl der Wildunfälle dürften die vielen Eicheln auch kaum Einfluss haben. "Die Wildschweine finden genug Eicheln im Wald und brauchen daher nicht unbedingt auf den Straßen zu suchen", sagte Florian Rölfing, Sprecher der Landesjägerschaft.



Zeichen für strengen Winter?

Alte Bauernregeln besagen, dass in Jahren mit vielen Eicheln ein strenger Winter kommt. "Viel Eicheln im September, viel Schnee im Dezember" oder "Wenn die Eichen viel Früchte tragen, wird ein langer Winter tagen", heißt es etwa. Meteorologen sind skeptisch. Sicher ist nur, dass der Herbst bald auch kühlere Temperaturen bringt. Spätestens Ende Oktober sollen sich nach aktueller Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Tagestiefsttemperaturen in Niedersachsen und Bremen dem Gefrierpunkt nähern. "Das Wetter lässt sich je nach Lage nur etwa sieben bis zehn Tage vorhersagen", sagte DWD-Meteorologe Thore Hansen in Hamburg. "Wie es im Spätherbst und Winter wird, ist noch völlig offen." In den kommenden Tagen werde es weiter mild bleiben, auch wenn die Temperaturen ein wenig sinken.