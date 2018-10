Hannover. Ein Jahr nach der Wahl in Niedersachsen und einen Tag nach der Wahl in Bayern hat Niedersachsens SPD-Chef der Partei Mut zugesprochen.

Niedersachsens SPD-Chef Stephan Weil hat das Landtagswahlergebnis seiner Partei in Bayern als „deprimierend“ bezeichnet. Weil machte am Montag in Hannover vor Journalisten die CSU für die Niederlage verantwortlich. „Wir hatten es in dem vergangenen halben Jahr und auch davor mit einer ganzen Kette von Krisen zu tun, die jeweils von der CSU und ihrem Vorsitzenden Horst Seehofer angezettelt worden sind.“

CSU-Schuld am SPD-Niedergang?

Der angerichtete Schaden sei nicht nur auf die CSU beschränkt, sondern drücke sich auch im Wahlergebnis der SPD in Bayern aus. Damit habe Seehofer auch „das Vertrauen in die andere Regierungspartei beschädigt“, sagte Weil.

Eine Diskussion über die inhaltlichen und personellen Lehren für die SPD will Weil auf die Zeit nach der hessischen Landtagswahl in zwei Wochen verschieben. Alles andere sei gegenüber den wahlkämpfenden Hessen „nicht fair“.

„SPD kann Wahlen gewinnen“

Von einem generellen Niedergang der Sozialdemokratie wollte Weil am Jahrestag seines Wahlsiegs in Niedersachsen nicht sprechen. „Vor genau einem Jahr haben wir in Niedersachsen gezeigt: Eine Sozialdemokratie, die es richtig macht, kann Wahlen gewinnen“, sagte er. Es gebe zwar heute deutlich weniger Stammwähler. Zu Untergangsstimmung gebe es aber keinen Anlass. „Ich gebe zu, ich hätte mir die Geburtstagsfeierlichkeiten ein Jahr niedersächsische Landtagswahl gerne unter anderen Vorzeichen gewünscht“, räumte er ein.