Niedersachsens Grüne können von Bayern lernen

Hannover. Bei Niedersachsens Gründen kommt es zu einem Kampf um die männlichen Spitzenposition. Das findet unser Kommentator gut.

Bayerns Grüne haben am Sonntag gezeigt, wie man in einem westdeutschen Flächenland gewinnen kann. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Landtagswahl in Niedersachsen fährt die Partei im Freistaat mit 17,5 Prozent ein fast doppelt so hohes Ergebnis ein wie ihre norddeutschen Freunde 2017. Und ebenso wie ihre baden-württembergischen Nachbarn setzen Bayerns Grüne dabei nicht nur auf die Städte, sondern machen sich zunehmend im einstmals unionsdominierten ländlichen Raum breit.

Für Niedersachsens Grüne gibt es also noch viel Luft nach oben. Und so haben sie allen Grund, beim Parteitag in Celle ihre bisherige Arbeit auf den Prüfstand zu stellen. Dazu gehört unbedingt auch die Frage, wie man die eigenen Spitzenleute künftig bekannter macht. Denn ob nun Stefan Körner oder Hans-Joachim Janßen Parteichef wird, dürfte die allermeisten Niedersachsen nicht sonderlich interessieren – sie kennen den einen Kandidaten genauso wenig wie den anderen. Und noch weniger verbinden sie Inhalte mit den Namen.

Ein Jahr lang haben Niedersachsens Grüne sich nun mit der Aufarbeitung der Wahlniederlage von 2017 und dem Zurechtfinden in der Opposition beschäftigt. Nun wird es Zeit für die Partei, offensiv zu werden und Themen zu setzen. Dabei können die Grünen viel von Bayern lernen.