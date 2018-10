Osnabrück. Zwei Tage lang trifft sich das höchste Beschlussorgan des Deutschen Caritasverbandes, die Delegiertenversammlung, in Osnabrück, um über eines der drängendsten Themen der Zeit zu sprechen: die Digitalisierung. Diese stellt auch die Caritas vor neue Fragen. Welche das sind und wie Lösungen aussehen könnten, beschreibt Caritas-Präsident Peter Neher im Interview mit unserer Redaktion.

Herr Neher, die Digitalisierung nahezu aller gesellschaftlichen und auch sozialen Bereiche birgt viele Herausforderungen. Wo sehen Sie Chancen, wo Risiken?

Der soziale Bereich braucht die Digitalisierung. Es geht aber darum, den digitalen Raum verantwortungsvoll und sozial zu entwickeln. Auch die Caritas steht in dieser Spannung, die es aktiv mitzugestalten gilt. Aktuell wollen wir unsere Online-Beratung neu organisieren. Dabei verknüpfen wir das Fachwissen unserer Beraterinnen und Berater mit unseren digitalen Angeboten, und wir qualifizieren unsere Fachkräfte für die digitalen Veränderungen. Auch die Hilfesuchenden unterstützen wir, mit den neuen digitalen Tools umzugehen. Unabhängig vom Wohnort, stellen wir unsere Beratung on- und offline dort zur Verfügung, wo Menschen sie suchen. Risiken der Digitalisierung sehe ich im verantwortungslosen Sammeln von Daten. Da fehlen gesetzliche Beschränkungen für die großen Internet-Monopole. Netzpolitik muss an dieser Stelle Sozialpolitik sein und den Menschen Vielfalt und Wahlfreiheit garantieren. Eine Kernfrage ist: Wer reguliert die Algorithmen, kontrolliert Systeme künstlicher Intelligenz und schützt unsere Daten?

Längst nicht jeder kann sich die neueste Technik finanziell leisten, auch fehlen häufig Kompetenzen, diese überhaupt zu nutzen. Wie groß ist die Gefahr, dass einzelne gesellschaftliche Gruppen in diesem Prozess abgehängt werden?

Soziale Teilhabe setzt digitale Teilhabe voraus. Digitale Weiterbildung findet oft am Arbeitsplatz statt. Langzeitarbeitslose, niedrigqualifizierte und ältere Menschen brauchen Extra-Angebote, um nicht abgehängt zu werden. Wichtig ist auch, dass junge Menschen auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet werden und wir auch die Menschen mittleren Alters erreichen. Dazu brauchen wir eine groß angelegte Bildungsoffensive von Bund und Ländern mit Bildungskonzepten für lebenslanges Lernen und innovativen Weiterbildungsmodellen. Auch Förderprogramme zur digitalen Transformation und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt wären nötig.

Digitalisierung wird neue Angebote im sozialen Bereich hervorbringen, von Online-Beratungen bis hin zum Pflegeroboter. Können Sie Beispiele nennen, in denen Digitalisierung im sozialen Bereich ein echter Fortschritt ist?

Die Digitalisierung muss für die Menschen da sein. In einer unserer Behinderten-Werkstätten in Duisburg kommen beispielsweise die Arbeitshilfen der über 1200 Beschäftigten aus dem 3-D-Drucker. In einem unserer Altenzentren in Köln nutzen Bewohnerinnen und Bewohner Virtual-Reality-Brillen. Was erst einmal ungewöhnlich wirkt, ist für die Menschen spannend. Mithilfe der High-Tech-Brillen wird ein Rundgang im Kölner Dom auch dann möglich, wenn der Weg dorthin zu beschwerlich ist.

Digitalisierung wird auch die tägliche und praktische Arbeit vieler Caritas-Mitarbeiter verändern. Wie bereiten Sie die Mitarbeiter darauf vor?

Weiterbildung ist ein ganz zentraler Faktor. Erst kürzlich haben wir gemeinsam mit einigen Diözesan-Caritasverbänden ein EU-gefördertes Projekt mit dem Titel „Caritas-Tandem 4.0 – Förderung digitaler Transformationsprozesse“ begonnen. Digital Coaches unterstützen hierbei die Beschäftigten der Caritas im digitalen Wandel und entwickeln in Workshops die soziale Arbeit weiter.