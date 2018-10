Hannover. Bei Temperaturen wie im Hochsommer denkt noch keiner an Grippe. Dabei starben während der vergangenen Grippewelle in Niedersachsen mehr als 100 Menschen. Gesundheitsministerin Reimann ruft zur Impfung auf.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat zur Teilnahme an der Grippe-Impfung aufgerufen. „Wir hatten in den vergangenen vier Jahren außergewöhnlich starke Grippewellen. Lassen Sie sich deshalb impfen“, sagte Reimann am Montag in Hannover.

Grippeimpfung 2018: Wann bezahlt die Krankenkasse die Impfung?

Wenn man beruflich viel Kontakt zu anderen Menschen hat, trägt die Krankenkasse die Kosten. Das gilt beispielsweise für Lehrer, Verkäufer und medizinisches Personal. Die Impfung ist zudem kostenlos für Menschen ab 60 Jahren, für chronisch Kranke und für Schwangere. Das Baby hat in den ersten Monaten dann auch einen Grippeschutz. Ansonsten koste die Dosis zwischen 20 und 30 Euro, sagte Reimann.

Grippesaison 2018: Wer sollte sich impfen lassen?

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung 2018 generell ab einem Alter von 60 Jahren, Bewohnern von Alten- oder Pflegeheimen und Patienten mit chronischen Krankheiten. Eine Empfehlung gibt es auch für Schwangere. Das Baby hat in den ersten Monaten dann auch einen Grippeschutz. Impfen lassen sollte sich auch medizinisches Personal.

Grippesasion 2018: Was ist dieses Jahr neu?

In der kommenden Grippe-Saison ist der Vierfach-Impfstoff Standard. Das bedeutet, dass dieser gegen die vier Grundformen des Virus wirkt. Bei der im März zu Ende gegangenen Grippewelle, an der 100 Menschen in Niedersachsen starben, hatten die meisten noch einen Dreifach-Impfstoff bekommen.

Wie heftig war die Grippewelle 2017?

In Niedersachsen sind dabei nach Angaben des Landesgesundheitsamts knapp 17 800 Menschen an Grippe erkrankt und 104 gestorben. Die Dunkelziffer ist einer Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge aber extrem hoch, weil viele Patienten letztlich an einer Lungenentzündung sterben, die das Grippevirus im Labor unkenntlich macht. Zum Vergleich: Offiziell bestätigt wurden in der vorvergangenen Saison 722 Grippetote in Deutschland. Die geschätzte Zahl lag aber bei 22 900 Grippetoten. Die Zahl der geschätzten Grippetoten liegt für die vergangene Saison noch nicht vor.

Was ist in der letzten Grippe-Saison schief gelaufen?

Die in der vergangenen Saison gängige Dreifachimpfung wirkte nach Einschätzung von Experten nicht gegen den am häufigsten vorkommenden Virustyp. „Das war unglücklich“, kommentiert die Sprecherin des RKI. Ihrer Meinung nach könne man dafür niemandem die Schuld geben. Dass die Dreifachimpfung nicht gegen den stärksten Virustyp helfe, sei auch in den Neunzigerjahren vorgekommen. Vorher wisse eben niemand, welcher Virustyp in der kommenden Saison dominiert.

Schützt die Grippeimpfung vor Grippe?

Grippeimpfungen bieten keinen vollständigen Schutz, weil die Pharmaunternehmen vor der Herstellung der Impfstoffe nie genau wissen, welcher Virenmix in der nächsten Saison auftreten wird. Je mehr Impfstoffe eine Dosis enthalte, desto besser, sagte die Sprecherin des RKI mit Blick auf die verbindliche Vierfachimpfung.

Wie viele Menschen lassen sich gegen Grippe impfen?

Das Robert-Koch-Institut sagt: zu wenige. Nur 35 Prozent der über 60-Jährigen haben sich in der vorvergangenen Saison impfen lassen, wie Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen zeigen. Die Impfquoten seien in den Risiko-Gruppen zu niedrig. Das gelte vor allem für medizinisches Personal und Schwangere.

Wann geht die Grippesaison 2018 los?

Auch wenn noch die Sonne scheint: Grippeimpfungen sind im Oktober und November sinnvoll. Nach dem Stich mit der Nadel dauert es 10 bis 14 Tage, bis sich der Impfschutz vollständig aufbaut. Die Grippe-Wellen starten meist im Dezember oder Januar.