Dohuk/Hannover. Mehr als zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf eine Braut in Hannover soll der mutmaßliche Schütze im Irak gefasst worden sein.

Der 24-jährige Jeside sei am Freitag in der Provinz Dohuk festgenommen worden, berichteten „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und „Neue Presse“ unter Berufung auf die kurdische Polizei. Die Staatsanwaltschaft in Hannover hatte am Montag zunächst noch keine Informationen über eine Festnahme. „Wir warten ab, ob uns ein solcher Fahndungserfolg mitgeteilt wird“, sagte Sprecher Thomas Klinge.

Der 24-Jährige steht im Verdacht, im März 2016 seine 21 Jahre alte Cousine auf deren Hochzeitsfeier getötet zu haben, weil sie nicht ihn heiraten wollte. Bei einer anschließenden Schlägerei gab es damals einige Verletzte, die 21-Jährige starb kurz nach den Schüssen im Krankenhaus.

Der Vater des Opfers erhob später in einem „Facebook“-Beitrag schwere Vorwürfe. Seine Tochter habe sich gegen eine geplante Zwangsheirat mit ihrem Cousin gewehrt und sei „Opfer eines heimtückischen Verrats und Brauches“ geworden, schrieb er.