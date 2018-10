Osnabrück. Blauer Himmel und viel Sonnenschein haben in Niedersachsen und Bremen noch einmal Sommergefühle mitten im Oktober aufkommen lassen. Und wie geht es weiter?

Auf den ostfriesischen Inseln herrschten am frühen Samstagnachmittag etwa 21 Grad bei Sonnenschein und mäßigem Südwind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Emsland sowie im Harz-Vorland und von Goslar bis Wolfsburg sei die Marke von 25 Grad bereits überschritten - und es sollten im Laufe des Tages noch ein paar Grad mehr werden. Ein Meteorologe sagte, es sei "wieder ein Sommertag im Herbst". In und um Osnabrück werden es am Samstag bis zu 28 Grad bei strahlendem Sonnenschein.

Trockener Sonntag

Und auch am Sonntag soll es sonnig und trocken bleiben - bis zu 27 Grad sind möglich, in den Hochlagen im Harz bis zu 21 Grad. In der Nacht zum Montag sollen nahe der Ems Wolken aufziehen, es bleibt aber trocken. Erst am Montag verbreiten sich langsam Wolkenfelder.

Mild zum Wochenstart

Insgesamt soll es aber auch zum Wochenstart mild bleiben. Der DWD spricht in seiner Wetterprognose von Höchsttemperaturen zwischen 18 Grad an der Küste und bis zu 23 Grad südlich des Mittellandkanals. Die Wolkenfelder sollen am Dienstag teilweise auflockern.