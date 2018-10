Osnabrück. Damit haben die Veranstalter direkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: Am Freitag haben sie die ersten Bands für das Hurricane 2019 in Scheeßel und das Schwester-Festival Southside bestätigt.

Die erste Bandwelle hat es direkt in sich: In einem zwei Minuten langen Trailer haben die Organisatoren die ersten Bands für das Line-Up 2019 bekannt gegeben. Dabei stechen besonders hervor: Foo Fighters, Die Toten Hosen, Mumford & Sons und The Cure.

Auf der Liste stehen noch weitere namhafte Bands – auch aus dem deutschsprachigen Raum:

Annenmaykantereit

Bilderbuch

Papa Roach

Bosse

Frank Turner & The Sleeping Souls

Enter Shikari

The Wombats

257ers

Trettmann

The Streets

Bausa

UFO361

Die Orsons

Muff Potter

OK Kid

Fünf Sterne Deluxe

Yung Hurn

Me First & The Gimme Gimmes

Teesy

Schmutzki

Montreal





Hurricane und Southside: Termin

Wer zum Hurricane oder Southside will, sollte sich das Wochenende vom 21. bis zum 23. Juni 2019 frei halten. Wie gewohnt findet das Hurricane auf dem Eichenring in Scheeßel statt, Austragungsort des Southside ist Neuhausen ob Eck – bei Tuttlingen nördlich des Bodensees.