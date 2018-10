Bremen/Osnabrück. Wegen Sanierungsarbeiten wird ein Abschnitt der Autobahn 1 bei Osnabrück und Bremen in dieser Woche nachts zeitweise gesperrt. Eine Brücke soll ausgebessert werden.

Zwischen Montag und Freitag kommt es deshalb nach Angaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zwischen den Ab- und Auffahrten Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord zu Einschränkungen. Zunächst werde die Fahrbahn in Richtung Bremen von dem Montag bis Donnerstag zwischen 21 und 5 Uhr voll gesperrt. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung nach Dortmund wird in demselben Zeitraum dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gesperrt.

Umleitungen über die U1 (Fahrtrichtung Osnabrück-Hafen bis Osnabrück-Nord) beziehungsweise die U 64 (Fahrtrichtung Osnabrück-Nord bis Osnabrück-Hafen) sind ausgeschildert.