Züge in Osnabrück, Delmenhorst und Leer mit Steinen beworfen

Erneut wurde in der Region eine Fensterscheibe eines Zuges durch Steinwürfe beschädigt. Foto: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Osnabrück. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in der Region erneut ein Zug mit Steinen beworfen worden. Dieses Mal hat es einen Intercity in Leer erwischt. Innerhalb von einer Woche ist es der vierte Vorfall dieser Art.