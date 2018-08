Etwa 600 Polizisten begleiteten am Montagabend eine Demonstration der rechten Szene in Chemnitz. Foto: dpa

Hannover. Angesichts der Lage in Chemnitz hat das niedersächsische Innenministerium Sachsen bereits am Wochenende polizeiliche Unterstützung angeboten. Die Landesregierung in Dresden lehnte ab.