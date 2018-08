Razzien gegen Großfamilien in Niedersachsen CC-Editor öffnen

Die Polizei hat mehrere Wohnungen in Niedersachsen durchsucht. Symbolfoto: David Ebener

Hannover.. Mit einem Großaufgebot an Beamten hat die Polizei in Salzgitter, Hildesheim und Hannover mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurden auch Spezialkräfte eingesetzt. Die Aktion am Dienstagabend richtete sich gegen Angehörige mehrerer polizeibekannter Großfamilien.