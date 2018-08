swi/pm Osnabrück. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode ist weiterhin krank und hat seine Termine für die nächsten Wochen absagen müssen.

Wegen anhaltender Schmerzen im Rückenbereich befindet sich Bode zurzeit in der Universitätsklinik Charité in Berlin in medizinischer Behandlung, teilte das Bistum Osnabrück mit. Bode hatte sich im Februar einer komplizierten Bandscheibenoperation unterziehen müssen. Später waren erneute Eingriffe notwendig geworden, wobei zwei Wirbel versteift wurden. (Weiterlesen: In Gottes Diensten: „Der Zölibat ist meine Berufung, kein Zwang“)

Er müsse sich jetzt einer weiteren Rückenoperation unterziehen, schreibt der 67-Jährige in einem Brief an die Pfarreien und Ordensgemeinschaften im Bistum Osnabrück. Eine Entzündung habe einen Knochenteil aufgelöst, an dem eine „wirbelstützende Metallplatte angeschraubt war“. In der Charité werde zunächst die Entzündung behandelt, anschließend würden einige Wirbel neu versteift. „Ich bedaure es sehr, dass ich jetzt wieder für einige Zeit ausfalle“, heißt es in dem Brief. „Mit meinem Dienst wäre ich so gern mitten unter Ihnen. Nun müssen wir uns noch einige Wochen gedulden.“