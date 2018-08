Oldenburg. Nach einem Schuss auf einen Sattelzug auf einer Autobahn könnte es auch eine Attacke auf ein Auto gegeben haben. Die Ermittler untersuchten jetzt einen weiteren Fall, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Autofahrer hatte am Samstag in der Höhe einer Brücke auf der Autobahn 29 plötzlich einen Knall gehört und dann ein Loch in seiner Windschutzscheibe gesehen. Er und die Beifahrerin blieben unverletzt.

Vergangene Wochehatte ein Unbekannter vermutlich auf der A28 auf einen Sattelzug geschossen. Der Fahrer bemerkte in der Nähe der Autobahnbrücke ein Loch in seiner Windschutzscheibe. Auf der Brücke sah er einen Mann, der seinen Angaben nach eine Waffe in der Hand hielt. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet, die auch weiteren Verdachtsfällen nachgeht. (Weiterlesen: Unbekannter schießt auf Wohnwagen auf der A1)