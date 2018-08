Hannover. Mit einer Kerze hat ein elfjähriger Junge in Hannover einen Brand in einem Mehrfamilienhaus mit einer Million Euro Schaden und zwei Verletzten ausgelöst.

Der Junge, der am Dienstagabend alleine zu Hause war, zündete eine Kerze an, die später zu Boden fiel, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach einem gescheiterten Löschversuch flüchtete das Kind aus der Wohnung im fünften Obergeschoss, die anschließend komplett in Brand geriet. Die Feuerwehr evakuierte das Haus und angrenzende Gebäudeteile.

Zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren erlitten eine Rauchgasvergiftung. Aufgrund des entstandenen Brand- und Löschwasserschadens ist das Haus vorläufig unbewohnbar.