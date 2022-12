Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunen 1500 Kinder in Bremen warten auf einen Kitaplatz Von dpa | 06.12.2022, 14:47 Uhr

Trotz des Rechtsanspruchs auf Kitabetreuung warten in der Stadt Bremen nach Angaben von Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp etwa 1500 Kinder auf einen Platz. Die Eltern hätten 1100 Kinder über eine allgemeine Warteliste angemeldet und 400 Kinder direkt bei einzelnen Einrichtungen. Das sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Bremen.