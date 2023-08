Brände 150.000 Euro Schaden bei Feuer in Wohnhaus: Keine Verletzten Von dpa | 11.08.2023, 09:03 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung sei aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.