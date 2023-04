Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz 150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Wallenhorst Von dpa | 04.04.2023, 07:01 Uhr

Ein Feuer hat in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) einen Sachschaden von etwa 150.000 Euro an einem Doppelhaus hinterlassen. Der Dachstuhl des Gebäudes hatte in der Nacht zum Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache Feuer gefangen, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Fünf Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt im Inneren aufhielten, konnten unverletzt das Haus verlassen. Ihr Zuhause ist nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar.