Bremerhaven 15-Jährige soll Reizgas im Klimahaus versprüht haben Von dpa | 28.06.2022, 13:37 Uhr

Nach einem Reizgas-Vorfall im Bremerhavener Klimahaus ermittelt die Polizei gegen eine 15 Jahre alte Schülerin. Sie soll am Montag im Aufzugbereich des Klimahauses ein Tierabwehrspray versprüht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Gebäude war daraufhin bei einem Feuerwehrgroßeinsatz evakuiert worden. Sieben Menschen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 20 Personen kamen zudem zur weiteren Abklärung in ein Klinik.