Cuxhaven 15 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin lebensgefährlich verletzt Von dpa | 11.10.2023, 17:52 Uhr | Update vor 28 Min. Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 15-Jährige schwebt nach einem Unfall mit ihrem E-Scooter in Cuxhaven in Lebensgefahr. Am Mittwochmittag wollte sie eine Kreuzung überqueren und übersah dabei das von rechts kommende Auto eines 40 Jahre alten Cuxhaveners, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche geriet unter den Wagen und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie bergen und sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter der Jugendlichen, der Autofahrer sowie dessen Tochter als Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden betreut.