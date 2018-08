Die CDU in Niedersachsen ist gegen das Wahlrecht ab 16 Jahren. Symbolfoto: Peter Steffen/dpa

Hannover. Niedersachsens CDU bleibt bei ihrem Nein zur Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Die CDU sei dagegen, dass künftig schon 16-Jährige an Landtagswahlen teilnehmen könnten, teilte die Landtagsfraktion am Sonntag in Hannover mit.