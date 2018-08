Mann nach Schlägerei im Index in Schüttorf im Krankenhaus CC-Editor öffnen

Nach der Schlägerei ist ein 19-Jähriger ins Krankenhaus gebracht worden. Symbolfoto: dpa

Schüttorf. Nach einer Schlägerei in der Disco "Index" in Schüttorf am frühen Samstagmorgen ist ein 19-jähriger Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.