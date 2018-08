Wegen Wartungsarbeiten an einem Funkturm bei Bremerhaven fallen Fernsehen und Radio in der Region am Freitagvormittag für voraussichtlich zwei Stunden weitgehend aus. Symbolfoto: dpa

Bremerhaven. Wegen Wartungsarbeiten an einem Funkturm bei Bremerhaven fallen Fernsehen und Radio in der Region am Freitagvormittag für voraussichtlich zwei Stunden weitgehend aus.