Raser und Drängler nahm die Polizei Direktion Osnabrück in der vergangenen Woche verstärkt ins Visier. Symbolfoto: David Ebener

Osnabrück/Emsland. Raser und Drängler nahm die Polizei Direktion Osnabrück in der vergangenen Woche verstärkt ins Visier. An 80 Kontrollorten in Osnabrück, dem Emsland und der Region überprüften etwa 100 Polizeibeamte mehr als 15.000 Fahrzeuge. Rund 1700 Verstöße wurden festgestellt.