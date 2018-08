Peine. Wieder schwere Unfälle auf der A2, wieder sind mehrere Lastwagen darin verwickelt. Wegen der zahlreichen Baustellen auf der Strecke kommt es dort oft zu Unfällen. Diesmal kommen gleich mehrere Menschen ums Leben.

Bei schweren Unfällen mit Lastwagen und einem Kleintransporter sind auf der unfallträchtigen Autobahn 2 bei Peine drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Autobahn wurde am Montagmorgen ab Watenbüttel in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war noch nicht absehbar. Der Verkehr wurde umgeleitet.



Nach ersten Erkenntnissen hatte zuerst ein Lastwagen nach einem Überholmanöver ein Stauende erst spät bemerkt und scharf abgebremst. Ein Lkw hinter ihm krachte hinein, auch ein Kleintransporter, der dahinter fuhr, konnte nicht mehr bremsen. In dem Transporter starben beide Insassen. Ein dritter Mensch starb bei einem Folgeunfall am Stauende, etwa eine Stunde später. In den Crash waren vier Lastwagen verwickelt. Zwei weitere Menschen wurden dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz dauerte am Morgen an, wie lange die Autobahn gesperrt bleiben sollte, war noch nicht absehbar. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Auf der Dauerbaustelle A2 kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Häufig sind Lastwagen beteiligt. Wegen der Baustellen bilden sich oft Staus, die von Fahrern teils zu spät bemerkt werden. (Weiterlesen: "Elfenbeauftragte" will nicht mehr auf der A2 helfen)

Die Autobahn ist zwar auf dem gesamten niedersächsischen Abschnitt mit einer automatischen Verkehrsbeeinflussungsanlage ausgerüstet, die bei hoher Verkehrsdichte oft automatisch Tempo-Beschränkungen auf zum Beispiel 120 Stundenkilometer anzeigt. Die Ursache für viele Unfälle ist aber oft nicht überhöhte Geschwindigkeit, sondern Unachtsamkeit.

2017 gab es auf dem niedersächsischen A2-Abschnitt 3538 Crashs, in mehr als die Hälfte waren Lastwagen verwickelt. Die Zahl der Lkw-Unfälle auf der A2 ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.