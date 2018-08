Spannungsüberschlag

Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von bis zu 15.000 Volt, das sind 65 mal mehr als in einer Steckdose. Entscheidend ist allerdings die Stromstärke von über 1000 Ampere. Die Kombination aus dieser hohen Spannung und Stromstärke ist in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem sogenannten Lichtbogen - also einem Blitz - über den Körper zur Erde zu gelangen. Der Spannungsüberschlag droht, wenn man der Oberleitung näher als 1,50 Meter kommt. Der Mensch, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, fungiert in diesem Moment als Leiter. (stk)