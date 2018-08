Aufgepeppelte Seehundbabys in Nordsee entlassen CC-Editor öffnen

Die ersten Heuler der Saison sind im ostfriesischen in die Nordsee ausgewildert worden Foto: Ingo Wagner/dpa

Norddeich. Nach wochenlangem Kuraufenthalt an Land sind in dieser Saison die ersten Heuler aus der Seehundstation im ostfriesischen Norddeich in die Nordsee zurückgekehrt. Die Seehundbabys hatten den Kontakt zu ihrer Mutter verloren.