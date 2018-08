Liebesspiel zweier Tiere löst Polizeieinsatz in Nordhorn aus MEC öffnen

Eine romantische Zusammenkunft zweier Igel hat einen Polizeieinsatz in Nordhorn ausgelöst. Foto: dpa

Nordhorn. Eine romantische Zusammenkunft zweier Tiere hat in der Nacht zu Mittwoch einen Polizeieinsatz in Nordhorn ausgelöst. Eine Frau hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie verdächtige Geräusche in einem Gebüsch wahrgenommen hatte.