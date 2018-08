Osnabrück. Die große Hitze ist vorerst vorbei. Nach der Abkühlung folgt am Donnerstag dank Tief Oriana ein erhöhtes Potenzial für Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen laut Deutschem Wetterdienst in der Region Osnabrück, das Emsland und Delmenhorst.

Für Donnerstagabend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor erhöhter Unwettergefahr. Neben Starkregen von 40 Liter pro Quadratmeter und Hagel mit einem Durchmesser von bis zu drei Zentimetern kommen starke Sturmböen bis zu Windstärke 10. "Das wird heute ausschlaggebend sein", sagt DWD-Meteorologin Kristin Krone

Das betrifft laut einer Vorabinformation des DWD die Westhälfte Deutschlands. Dort werden auch einzelne orkanartige Böen und Tornados nicht ausgeschlossen. Die räumliche Verteilung und die Intensität lasse sich jedoch nicht genau vorhersagen, heißt es dort.

Mit ein Grund dürfte die starke Höhenströmung sein. Sie sorgt dafür, dass lokal kurze Gewitter in schneller Frequenz aufeinander folgen können, erklärt Krone. "Der Regen wird nicht stundenlang auf einer Stelle stehen." Heftige Regengüsse wie in der Nacht zu Mittwoch in Hessen sind demnach unwahrscheinlich.



Bereits am Dienstag hatte die Meteorologin des DWD auf Anfrage auf das erhöhte Potenzial hingewiesen. Ebenso auf mögliche Sturmschäden durch Bäume. Denn durch die Trockenheit können Äste schneller abbrechen. "Die Bäume stehen voll im Laub, das bietet Angriffsfläche", erklärt die Meteorologin.

Das Unwetter ist jedoch an das Sturmtief gebunden. "Das Tief Oziana zieht von Frankreich über Benelux nach Skandinavien", erklärt Krone. Im Nachgang kann es am Freitag und am Wochenende etwas stürmisch oder schauern. Die große Unwetterphase sei am Freitag jedoch abgeschlossen.

Temperaturen sinken am Freitag

Die Temperaturen sinken dann von 27 Grad am Donnerstag in der Region Osnabrück, Emsland und Delmenhorst auf 22 Grad am Freitag. "Man kann jetzt etwas durchlüften", sagt die Meteorologin.

In der Nacht zu Sonntag wird es sogar erstmals wieder einstellig. Dann kann es 9 Grad kalt werden. Es wartet aber keine Kältefront auf die Niedersachsen, auch wenn es vorerst so für den Großteil des Landes bleibt.

Eine Hitze mit 35 Grad und mehr sei vorerst nicht in Sicht, erläutert Krone. Das Azorenhoch, das für die Hitze verantwortlich war, und das Hochdruckgebiet über Russland sind jedoch noch nicht ganz weg. "Diese Hochdruckbrücke kann sich jederzeit reaktivieren", erklärt Krone. Schließlich sei immer noch Hochsommer.

Die Temperaturen steigen Anfang der Woche auch leicht. Am Sonntag soll es schon 25 Grad, am Montag 27 Grad geben. Es bleibt also beim Ausblick: "Man kann noch nicht den Herbst ankündigen."