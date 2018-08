Osnabrück. Nach den schweißtreibenden Temperaturen folgt Abkühlung mit Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in der Region Osnabrück, dem Emsland und Delmenhorst. Zuvor können schon Schauer auftreten.

Starkregen und Unwetter kommen auf den kompletten Raum Niedersachsen zu. "Das Potenzial für unwetterartige Gewitter ist gegeben", bestätigt Meteorologin Kristin Krone vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Vor der Abkühlung wird es aber noch einmal richtig heiß. In der Region Osnabrück sollen am Dienstag 38 Grad erreicht werden, im Emsland und Delmenhorst 36 Grad.

Warm geht es am Mittwoch weiter mit einem vorerst letzten Hitzetag. "Im Vorfeld der Gewitter können 31 Grad erreicht werden", sagt Krone. Das gilt für Osnabrück und Delmenhorst. Im südlichen Emsland wird es mit 29 Grad nicht ganz so heiß, im Norden sollen nur 27 Grad erreicht werden. Allerdings steigt schon in der Nacht zu Mittwoch das Unwetterpotenzial. Aus dem Nordwesten der Niederlande können kräftige Gewitter reinziehen, warnt der DWD.

Das könne sich nach und nach steigern, angefangen mit kleinen Schauern, erklärt Meteorologin Krone. Der Donnerstag beginnt dann schon relativ bedeckt, immerhin noch mit 29 Grad und großflächigen Schauern. Entscheidend wird der Abend und die Nacht zu Freitag. Das gilt für das gesamte Bundesland Niedersachsen.

Trockene Äste brechen schneller

Dann kommt es zu schweren Unwettern mit Starkregen und Hagel. Auch Sturmböen seien nicht zu verachten, verdeutlicht Krone: "Böen von neun bis zehn auf der Skala sind auf jeden Fall möglich" – also schwere Sturmböen ab 62 Stundenkilometer. Dabei steige die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch Bäume. Denn durch die Trockenheit können Äste schneller abbrechen. "Die Bäume stehen voll im Laub, das bietet Angriffsfläche", erklärt die Meteorologin.

Der Sommer bleibt

Kalt wird es nach dem Gewitter aber nicht. Bei 23 bis 26 Grad bleibt es bei sommerlichen Temperaturen. Allerdings bleibt es bedeckt und es können sich immer wieder Niederschläge einstellen. "In Richtung Wochenende wird es unbeständig bleiben", sagt Krone.

Bis zum Wochenbeginn kann es vereinzelt schauern. Das Hochdruck-Gebiet, das in den vergangenen Wochen die Hitze brachte, kann aber durchaus wiederkommen. "Man kann noch nicht den Herbst ankündigen", resümiert Krone.