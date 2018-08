Betrunkener Mann geht in See unter – Junge hatte ihn geschubst CC-Editor öffnen

Die Polizei ermittelt noch warum ein junger Mann vom Steg des Kirchhorster Sees gestoßen wurde. Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa

Hannover. Am Freitagabend wurde ein junger Mann von einem 13-Jährigen von einem Steg in den Kirchhorster See in Isernhagen gestoßen. Der Mann musste wiederbelebt werden.