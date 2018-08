Eine Dienstwagenaffäre hat die Polizei in Oldenburg lange in Atem gehalten. Jetzt muss der ehemalige Polizeichef von Wilhelmshaven vors Gericht. Foto: dpa

Wilhelmshaven. In Oldenburg steht ein inzwischen pensionierter Polizist als Täter vor Gericht. Als Wilhelmshavener Polizeichef soll er es mit seinem Dienstwagen nicht so genau genommen haben. Der Angeklagte will ausführlich aussagen.