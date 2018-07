kan/pm Osnabrück. Ein Busfahrer ist am Sonntag auf der A1 zwischen Vechta und Lohne hinterm Steuer kollabiert. Ein 35-Jähriger erkannte die gefährliche Situation rechtzeitig und brachte den Bus mit Kindern und Jugendlichen zum Stehen. Der Mann verhinderte durch sein Eingreifen einen schweren Unfall.

Dank seines beherzten Einsatzes wurde ein 35-jähriger Mann zum Helden: 84 Kinder und Jugendliche waren mit ihren Betreuern im Rahmen einer Ferienfreizeit in zwei Bussen auf der A1 unterwegs, als einer der Busfahrer plötzlich hinter dem Steuer zusammenbrach. Zuvor hatte er ein Stauende zwischen Vechta und Lohne/Dinklage erkannt und lenkte den Bus bereits mit geringer Geschwindigkeit nach rechts auf den Standstreifen. Dabei geriet der Bus in die Seitenschutzplanke, so die Polizei.

Ersthelfer versorgen Busfahrer

Während dieses Manövers hatten aufmerksame Busreisende bemerkt, dass der 64-jährige Fahrer kollabiert und zur Seite gerutscht war. Ein 35-Jähriger reagierte schnell und brachte den Bus auf dem Standstreifen zum Stehen. Anschließend betätigte er den Notausschalter.

Andere Businsassen riefen den Rettungsdienst. Ersthelfer, die hinter dem Bus gefahren waren, kümmerten sich laut Polizei um den Fahrer. Der zweite Bus, der zum Ausflug gehörte, hielt ebenfalls auf dem Standstreifen an.

Fahrt wurde später fortgesetzt

Kurze Zeit später trafen auch Rettungswagen und Notarzt an der Unfallstelle ein. Durch die Leitstelle Vechta wurde auch der Notarzt und das Kriseninterventionsteam benachrichtigt. Die beiden Busse wurden durch den Fahrer des zweiten Busses zum Motorpark Lohne gebracht. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen durch die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams betreut. Gegen 20 Uhr setzte die Reisegruppe nach Eintreffen eines Ersatzfahrers aus der Firma ihre Fahrt fort.

Dank des schnellen Eingreifens der Ersthelfer und der Rettungskräfte wurde der Busfahrer stabilisiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand durch das Touchieren der Seitenschutzplanke ein Schaden von 5.000 Euro.

Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten war der Hauptfahrstreifen in Richtung Osnabrück kurzfristig gesperrt. Es kam jedoch nicht zu bedeutsamen Verkehrsbeeinträchtigungen.