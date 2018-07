Osnabrück. Jeder kennt das Gefühl. Alle reden davon: Philosophen, Soziologen, Politiker und nicht zuletzt Gehirnforscher. Manche streiten darüber. Doch was ist das eigentlich, Heimat? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Daher haben wir Menschen in unserer Region gefragt.

Unsere Fotografen haben Leserinnen und Leser im Nordwesten Deutschlands besucht, um genau das herauszufinden. Was ist für sie Heimat? Die Herausforderung: Die Antwort musste sich auf einen Satz beschränken. Nahezu jeden Tag werden neue Protagonisten hinzukommen.

Svetlana Lorenz

Svetlana Lorenz (46), in Usbekistan geboren, ist seit 29 Jahren in Lingen und betreibt dort am Bahnhof die Tanzgalerie. Die Diplom-Tanzpädagogin träumte schon als Kind davon, eine Tanzlehrerin zu werden. Seit 20 Jahren hat sie eine eigene Tanzschule, seit 14 Jahren befindet sich diese im Gebäude der alten Güterabfertigung. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.





„Heimat ist da, wo ich meine Träume und Visionen leben darf.“ Svetlana Lorenz







Alena Wingerberg

Alena Wingerberg (21) ist in Bramsche aufgewachsen. Richtig wohl fühlt sie sich auch auf dem ländlichen Hof ihrer Großmutter und Tante. Sie hat gerade eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin abgeschlossen und tritt jetzt eine Stelle beim Veterinäramt an.

„Heimat ist für mich viel mehr ein Gefühl als ein Ort. Ich denke, Heimat ist dort, wo man Familie und Freunde hat.“ Alena Wingerberg





