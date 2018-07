Obstbauer Joachim Harms kontrolliert seine Apfelbäume der Sorte Elstar. Den Äpfeln im Alten Land könnten die anhaltend hohen Temperaturen in diesem Sommer schaden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Jork. Die Äpfel im Alten Land in Niedersachsen könnten in diesem Sommer Schaden nehmen. „Bei Hitzewellen wie in den vergangenen Wochen ist die Gefahr durch Sonnenbrand gegeben“, sagte Karsten Klopp, Leiter des Obstbauzentrums Esteburg der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Jork.