Auto beginnt zu brennen und setzt Carport und Haus in Brand

Vechta . In Vechta ist es am Donnerstagabend zu einem großen Brand gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Auto in Brand, die Flammen griffen anschließend auf das Carport, weitere Fahrzeuge und ein Mehrparteienhaus über.