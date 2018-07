Waldfläche in Itterbeck in Brand geraten MEC öffnen

In Itterbeck in der Grafschaft Bentheim ist am Donnerstag gegen 16.15 Uhr eine etwa 800 Quadratmeter große Waldfläche in Brand geraten. Foto: NWM-TV

Uelsen. In Itterbeck in der Grafschaft Bentheim ist am Donnerstagnachmittag eine etwa 800 Quadratmeter große Waldfläche in Brand geraten.