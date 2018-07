Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Geflügelwirtschaftsverbandes. Foto: dpa

Osnabrück. Nach dem Landvolk Niedersachsen hat jetzt auch der Zentralverband der Geflügelwirtschaft (ZDG) Kritik an der Kontrolldichte der tierhaltenden Betriebe zurückgewiesen. ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke wies in einer Mitteilung daraufhin, dass Amtstierärzte besonders häufig in Geflügelställen zugegen seien.