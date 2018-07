Bereits am Dienstag herrschten in unserer Region Temperaturen von 31 bis 35 Grad Celsius mit schwachem Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Hitzewarnung für weite Teile Deutschlands - und auch für unsere Region - herausgegeben, die von Dienstag 11 Uhr bis nun Donnerstag 19 Uhr gilt. Grundlage für das Aussprechen einer Hitzewarnung ist eine gefühlte Temperatur von über 32 Grad Celsius, die über mehrere Tage anhält. Gibt es gleichzeitig keine spürbare nächtliche Abkühlung, sind die Kriterien für die Hitzewarnstufe 1 erfüllt.

Weiterlesen: Hundstage 2018: Was bedeutet die Bauernregel?



Für den Mittwoch prognostiziert der DWD Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad Celsius mit viel Sonne und schwachem Wind. Verbreitet kann es zu kurzen Hitzegewittern kommen. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es meist klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad Celsius.



Kurze Schauer am Donnerstag möglich

Auch am Donnerstag und Freitag hat die Hitze unsere Region fest im Griff. Am Donnerstag muss mit Temperaturen bis 35 und am Freitag bis 36 Grad gerechnet werden – es bleibt weiterhin sonnig. Am Donnerstag kann es vereinzelt zu kurzen Schauern kommen. Nachts liegen die Temperaturen bei 16 bis 21 Grad Celsius.