Osnabrück. Jeder kennt das Gefühl. Alle reden davon: Philosophen, Soziologen, Politiker und nicht zuletzt Gehirnforscher. Manche streiten darüber. Doch was ist das eigentlich, Heimat? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Daher haben wir Menschen in unserer Region gefragt.

Unsere Fotografen haben Leserinnen und Leser im Nordwesten Deutschlands besucht, um genau das herauszufinden. Was ist für sie Heimat? Die Herausforderung: Die Antwort musste sich auf einen Satz beschränken. Nahezu jeden Tag werden neue Protagonisten hinzukommen.

Matthias Bromann



Matthias Bromann hat seine Eltern nie kennengelernt und wuchs bis zu seinem 8. Lebensjahr bei seinem Patenonkel auf. Dort erfuhr er körperliche Gewalt, die in einem langen Krankenhausaufenthalt gipfelte. Danach kam er ins Kinderheim in Eckernförde, wo er 10 Jahre blieb und eine Ausbildung zum Gärtner machte. Als junger Mann begab er sich dann auf Wanderschaft, quer durch Europa bis nach Griechenland. Arbeite hier und dort. Zurück in Deutschland - Anfang der 1990er - begann eine Reise durch verschiedene Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Seit November 2017 lebt er im stationären Bereich des Laurentiushaus. Doch das ist für Bromann nicht das, was er unter „Heimat“ versteht.



Heimat wäre für mich eine Komfortzone, ein Rückzugsort, die eigenen vier Wände, ein Ort, an dem ich bleiben kann, ein Zuhause. Matthias Bromann