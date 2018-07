Kurz vor Beginn des Ausbilungsjahres sind noch viele Stellen frei. Symbolfoto: dpa

Hannover. Gegen den Mangel an Auszubildenden beschreiten immer mehr Betriebe in Niedersachsen neue Wege. Doch die Lücken klaffen weiter. Welche Branchen besonders viele Probleme haben und wo in Niedersachsen es besonders viele offene Stellen gibt.