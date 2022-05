ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Verkehr 14-Jähriger fährt Pick-up Von dpa | 08.05.2022, 14:28 Uhr

14 Jahre alt, Auto der Eltern gestohlen, Unfall gebaut, Alkohol und Drogen - der Junge macht es sich nicht leicht auf dem Weg zum Führerschein: Ein 14-Jähriger aus dem Heidekreis hat mit dem Pick-up-Truck seiner Eltern Freunde besucht und die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. Der Junge aus der Samtgemeinde Schwarmstedt habe am späten Freitagabend den Autoschlüssel genommen, dann sei er nach Walsrode gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf dem Rückweg in der Nacht zum Samstag habe er den Wagen in die Leitplanken gefahren.