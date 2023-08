Hannover 14-Jähriger wegen Mordes vor Gericht Von dpa | 03.08.2023, 15:55 Uhr | Update vor 6 Min. Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Mordprozess gegen einen 14-Jährigen wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes an einem Gleichaltrigen gibt es aus der Sicht der Nebenklage weiterhin offene Fragen. Man erhoffe sich Antworten und neue Erkenntnisse - auch zur Motivlage, sagte der Nebenklagevertreter und Göttinger Opferanwalt Steffen Hörning am Donnerstag. Der Prozess am Landgericht Hannover ist nicht öffentlich. Verteidiger Dogukan Isik hatte zuvor angekündigt, dass der junge Angeklagte sich über seinen Anwalt äußern wolle. Im Frühjahr hatte die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen den 14-jährigen Deutschen erhoben.