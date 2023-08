Verkehr 14-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall in Emden Von dpa | 31.08.2023, 12:19 Uhr | Update vor 19 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein 14-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Emden tödlich verletzt worden. Der Junge erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen berührte der Lenker des Jugendlichen auf einem Radweg den Lenker eines entgegenkommenden 12-Jährigen. Der 14-Jährige kam ins Straucheln und nach rechts in Richtung der Straße ab, wo er gegen einen Auflieger eines vorbeifahrenden Lastwagens prallte.