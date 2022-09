Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 14-Jährigen bewusstlos getreten: Tatverdächtigen aufgespürt Von dpa | 08.09.2022, 16:23 Uhr

Nachdem ein Jugendlicher in Bremen einen 14-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit getreten hat, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 15-Jährige sei am Mittwoch vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 14-Jährige war am Dienstagabend von vier bis fünf Jugendlichen festgehalten worden. Einer aus der Gruppe entriss ihm seine Tasche. Anschließend schlug und trat der 15-Jährige auf das Opfer ein, auch noch, als dieses am Boden lag. Als eine Zeugin eingriff, flüchtete die Gruppe. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige wurde nach den Polizeimaßnahmen seinem Vater übergeben. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.