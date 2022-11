Notarzt Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Schaumburg 14-Jährige auf E-Scooter von Bus angefahren: Schwer verletzt Von dpa | 15.11.2022, 15:28 Uhr

Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin ist von einem Schulbus bei Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg angefahren und schwer verletzt worden. Die Jugendliche sei am Dienstagmorgen von einem Feldweg auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei übersah sie den ersten Erkenntnissen zufolge den ankommenden Bus. Die 14-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen.